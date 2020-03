CORONAVIRUS - A Chatenoy le Royal, Marine Mangione rappelle les dispositifs mis en place pour les élections municipales

Communiqué de presse

Dimanche, vous pourrez voter en toute sécurité entre 8h et 18h dans l’un des six bureaux de vote de Châtenoy-le-Royal. Tous seront équipés de gel hydroalcoolique. Des stylos à usage unique seront mis à disposition des électeurs. Il est demandé à chaque électeur de saluer seulement verbalement les personnes de sa connaissance, dont les membres des bureaux de vote. Ne laissez pas ce virus vous empêcher de choisir votre maire ! À peine besoin de six minutes pour voter, pour six années de gestion communale !

Ensemble, redonnons de l’espoir, de l’humain, de la vie à Châtenoy.