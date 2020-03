Tennis de Table : Peut-être vers une fin de saison anticipée ?

Les trois équipes de l’ASL Tennis de table de Châtenoy-le-Royal étaient engagées pour cette troisième journée de Championnat de phase 2 avec une certitude quant à la suite et fin de saison.

Du coté d’équipe Régionale engagée en R3A recevait l’équipe 5 de l’Union Pongiste Creusot Varennes, la tâche s’annonçait ardue et ce fut effectivement le cas avec une sévère défaite 4/10.

Sans la perte des deux doubles, le score aurait pu être plus léger, mais deux joueurs adverses classés 1303 pts et 1400 pts ont pratiqué un jeu avec des frappes similaires à «des coups de canons», surtout le 1400, ce qui ne permettait que rarement aux locaux de retourner les balles. Seul, Stéphane Thévenot parviens à arracher un set au 1400.

Daniel Cuche et Régis Ravel Chapuis obtiennent cependant une victoire, Frédéric Gueugneaud deux victoires, Stéphane Thévenot s’inclinant à trois reprises.

La suite de ce Championnat est liée aux évènements sanitaires du moment.

Pour la Départementale D1, le renfort cette fois ci des deux joueurs de régionale et là sans soucis de brûlage permet à l’équipe de s’imposer 14/04 face à la belle équipe de Montchanin TT1.

D’entrée, les deux grosses performances réalisées par Anthony Mugnier (885 pts) sur Wilfried Carlot (1374 pts), suivi de près par Bruno Ferrando (1022 pts) sur Adrien Desbrosses (1229 pts) donnent le ton et mettent un coup au moral des visiteurs. La rencontre suivante voit la victoire de Théo Chambelland et les deux suivantes voient les défaites d’Emmanuel Lecat sur Gabin Mazille et celle de Bruno Ferrando sur Wilfried Carlot, ce qui n’entame en rien le moral Châtenoyen.

Les locaux alignent ensuite sept victoires, dont les deux doubles pour finalement s’imposer 14/04.

Anthony Mugnier assurent quatre victoires, trois perfs et le double associé à Théo Chambelland avec ses quatre victoires, Bruno Ferrando, trois victoires, une perf et le double associé à Emmanuel Lecat qui dans un petit jour ne gagne qu’une rencontre.

Pour la suite du championnat, il faudra suivre attentivement l’évolution de l’épidémie, ce qui d’ailleurs nous a obligé à interrompre les compétitions, l’école de Tennis de Table et les entraînements.

Quant à l’équipe Départemental D3, elle est composée uniquement de quatre jeunes de l’école. Elle s’impose 12/06 face à Chagny TT 4. Nouveau sans faute avec quatre victoires de Nicolas Jayet plus le double associé à son frère Mathew qui assure trois victoires, Vincent Meulien et Corentin Tissier font deux victoires. Le président Jacques Brulé envoie un grand bravo à cette jeune équipe.

La aussi la suite du Championnat est liée à l’épidémie en cours et aucune date n’est prévue de reprise.

JCR