Communiqué du Maire de Châtenoy-le-Royal

Vincent Bergeret et son équipe remercient les Châtenoyennes et les Châtenoyens de leur confiance.

Ce score de 68.47 % nous honore et nous oblige à encore plus de présence à vos côtés, de proximité au quotidien pour maintenir cette qualité de vie qui fait de Châtenoy-le-Royal une commune attractive.

L’équipe toute entière et les agents sont plus que jamais mobilisés pour soutenir le dispositif de lutte contre le COVID-19.

Les services restent joignables pour les urgences et les personnes fragilisées.

Et je vous rappelle Chers Châtenoyennes et Châtenoyens qu’il faut rester chez vous et ne sortir qu’en cas de besoins.