Des masques vont être distribués aux Châtenoyens ce week-end.

La Municipalité de Châtenoy-le-Royal informe les Châtenoyens qu’une distribution de masques lavables aura lieu dans tous les foyers ou boites aux lettres, par les élus de la commune, et ce durant tout ce week-end du 9 et 10 mai 2020 qui s’annonce.

Il est demandé, une nouvelle fois, de bien rester chez soi sachant que le confinement n’est pas levé et est toujours de rigueur sur la commune, de bien respecter les gestes barrières en cas de sortie nécessaire, munie de l’attestation de déplacement à jour et correctement remplie accompagnée d’une pièce d’identité, et ce afin d’éviter une possible propagation du virus et de ne pas être verbalisé.

Le responsabilité de chacun doit se faire dans le respect de tous ceux qui nous entourent.

