Châtenoy-le-Royal a commémoré le 75e Anniversaire du 8 mai

Le maire en exercice, Vincent Bergeret et son premier adjoint, Roland Bertin, en présence de Madame le sénateur Marie Mercier, ont tenu à commémorer ce 8 mai 2020 afin de marquer le 75e Anniversaire de la Victoire des Alliés sur le joug des nazis de la Guerre 1939 - 1945, dans le respect du confinement actuel..

Geste plus que symbolique en cette période de confinement. geste de mémoire dont il est important de ne pas faire abstraction par respect pour celles et ceux qui ont souffert dans les camps, qui se sont battus dans les maquis ou sur les champs de bataille et dont beaucoup sont Morts au Champ d’Honneur et pour la France, afin que notre Pays puisse retrouver cette liberté, aujourd’hui souvent décriée et parfois malmenée ou mal interprétée par l’ego personnel de certains.

Il faut être conscient, en ce jour de commémoration spécialement, de ce que peut représenter la valeur morale de la liberté, de la vie qui nous été offerte, à laquelle il faut aussi ajouter le mot « Civisme » en cette période de guerre contre la pandémie. Un mot qui prend en ce jour de commémoration, tout son sens.

JC Reynaud