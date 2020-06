L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (2) - Chez Jimmy V dans la galerie de Géant Casino, les pizzas facturées 4 euros

C'est avec ses enfants notamment que Jimmy Vivien, patron de Jimmy V, la pizzéria de la galerie commerciale de Géant Casino tient le coup, alors que l'établissement a soufflé sa première bougie en plein confinement.

L'établissement qui vient de souffler sa première bougie au sein de la galerie commerciale du Géant Casino, doit faire face bien seul à une situation économique des plus tendues. Sans historique, Jimmy Vivien peut compter sur sa seule énergie et celle de ses enfants pour faire tourner la boutique. Même si il a reçu une oreille attentive de la CPME afin de le soutenir auprès des banques, c'est donc naturellement qu'il a réouvert ce mardi matin.

Une réouverture avec ses deux enfants âgés de 15 et 14 ans, Haten et Aslan, qui ne reprendront pas la route de l'école au regard de la situation économique, et afin de donner un coup de main au papa.

En attendant, tout a été mis en place afin d'assurer à la clientèle, le maximum de confort. Le port du masque est bien évidemment obligatoire, du gel est à disposition à l'entrée.

"Pendant le confinement, on a même appris à faire notre pain. On espère maintenant le retour de nos clients".

Des pizzas de 18 cm à 4 euros !!

Face à la situation, c'est l'heure des grands remèdes. Chez Jimmy V, les pizzas seront facturées 4 euros désormais, midi et soir. Et quand on dit pizza.. "ce tarif est valable pour les 16 pizzas permanentes et les 5 spéciales. La formule déjeuner est à 8,50 euros, entrée - plat - dessert. La pizza est supplémentaire sera facturée 2,5 euros".

L'heure est désormais au retour du client ... à bon entendeur !

Laurent Guillaumé