Concours départemental et communal 2020 des Maisons Fleuries : les inscriptions sont ouvertes

Les bulletins d’inscription sont a retirer en Mairie, au CCAS ou par téléchargement sur le site de la commune avant le 30 juin 2020 et concerne 4 catégories.

Ce concours 2020 des Maisons Fleuries, pour la commune de Châtenoy-le-Royal, est ouvert à toute personne dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue ou d’une voie passante.

Les candidats sont informés que les créations florales mises en concours sont susceptibles d’être prises en photo. Ils autorisent leur éventuelle publication, ainsi que la proclamation du palmarès, dans la presse ou sur internet.

Catégories donnant lieu au Concours

Sur le bulletin d’inscription il suffit de cocher la catégorie à laquelle vous voulez participer, que ce soit pour le concours Communal ou Départemental, voir les deux :

A - Maison, ferme avec jardin ou cours

La maison doit posséder un terrain ou un espace. La qualité des aménagements, la diversité des plantes utilisées prévaudront sur la quantité de fleurs.

B - Façades de maison individuelles dépourvues de jardin ou espaces, immeuble avec balcons, terrasses, fenêtres ou mur fleuris donnant sur la voie publique

Décoration florale donnant directement sur la voie publique. La qualité des aménagements, la diversité des plantes utilisées et la qualité des contenants utilisés prévaudront sur la quantité de fleurs.

C - Commerces, entreprises, structures d’accueil touristique (camping, gîte rural, chambre d’hôte, gîte d’étape.)

La qualité du fleurissement et la diversité des plantes utilisées prévaudront sur la quantité de fleurs.

D - Divers

Sont inclus dans cette catégorie les décors floraux n’entrant pas dans les autres catégories.

Modalités d’inscription

Les formulaires sont à retirer: en mairie, au CCAS ou en téléchargement sur le site www.chatenoyleroyal.fr

Le dossier complété doit être déposé ou envoyé avant le 30 JUIN 2020 :

à la mairie, 10 rue du Bourg, 71880, Châtenoy-le-Royal

La participation est gratuite

JC Reynaud