Le Club canin de Châtenoy le Royal prépare son concours d’agility

Le club a repris doucement ses activités en appliquant les directives gouvernementales relatives au covid 19, les préconisations de la Centrale Canine et les recommandations de la mairie de Châtenoy le Royal. Quelques membres se sont réunis vendredi 18 juin pour exposer toutes les mesures à prendre pour le concours d’agility du 27 septembre 2020. Effectivement ce concours demande une préparation toute particulière cette année comme l’a indiqué, lors de la réunion, son président Didier Gagnaire : mise en place de barrières de cheminement, distanciation, organisation du parking, port des gants et masques. Les organisateurs espèrent une reprise normale des activités sportives et un allègement des mesures barrières pour faciliter le bon déroulement des épreuves canines.

Christian Cléaux