Le Forum des associations s’annonce pour le dimanche 30 aout 2020

Un Forum des associations châtenoyennes, qui cette année demande une préparation et une attention toute particulière du fait des circonstances actuelles, aura bien lieu.

Le Forum des associations de Châtenoy-le-Royal aura lieu le dimanche 30 Août 2020 au gymnase Alain Colas, de 11h à 17h, sous réserve de l’évolution du Covid 19 et des décisions gouvernementales qui seront en vigueur à cette période.

Le comité d’organisation du Forum s’est réuni pour préparer cette manifestation chère aux associations châtenoyennes et aux habitants à qui il est offert une meilleure connaissance du tissu associatif tout en s’inscrivant ou adhérant à celui-ci.

Toutes les démarches nécessaires ont été faites auprès de la municipalité et des services techniques pour le matériel, compte-tenu des mesures barrières et préconisations en vigueur, sur les bases de ce qui a été mis en place pour 2019.

C’est une belle vitrine mise à disposition qui permet de promouvoir le tissu associatif. Le Comité d’Organisation invite les associations à répondre rapidement afin de connaitre celles qui seront présentes. Le Forum ne se fera que sous réserve d’un minimum de présence.



C. Cléaux