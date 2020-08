Le Forum des Associations 2020 est annulé à Châtenoy-le-Royal

Nombre d’inscriptions trop limité, conditions sanitaires et sécuritaires trop exigeantes jusqu’à fin aout, le Forum des associations du dimanche 30 aout 2020 est annulé.

Le Comité d’Organisation du Forum des Associations de Châtenoy-le-Royal s’est réuni ce jeudi 30 juillet 2020 en vue de faire le point quant à l’organisation du Forum 2020 dont la date avait été fixée au dimanche 30 aout 2020.

Une première analyse a consisté au constat de peu d’inscriptions au regard de la quarantaine invitée à participer. En effet seulement 28 associations ont répondu et parmi ces 28 uniquement 21 ont fait le choix d’être présentes sur les lieux.

Lors d’une précédente réunion du Comité celui-ci avait opté pour une prise de décision définitive fin juillet sous condition d’une vingtaine d’inscriptions, mais aussi et surtout avec l’absence de toutes contraintes sanitaires et sécuritaires pouvant être applicables à la date de la manifestation.

Force a été de constater que ces contraintes : port du masque obligatoire dans des lieux clos, voire à l’extérieur; espacement imposé entre les stands; nombre de personnes limité dans le lieu comme le gymnase Alain Colas, une limitation à 50 personnes maximum; aucune démonstration sportive ou autres autorisées; impossibilité d’ouvrir une buvette, lieu de convivialité par excellence; sens de circulation imposé, tout un ensemble de contraintes qui ont fait pencher la balance vers l’annulation de cette manifestation châtenoyenne pour 2020. Une décision prise en accord avec la Municipalité représentée pour cette réunion par Pascale Lepers, adjointe à la vie associative et Henri Lombard, adjoint aux sports.

Sage décision n’en doutons pas quand on sait combien le risque est important actuellement et que certains échos émanant de personnes de Science, laissent à penser à une aggravation de la pandémie actuelle. On ne saurait trop dire ou redire combien il est important de respecter les consignes sanitaires et gestes barrières, pour le bien de tous et éviter de revoir un possible confinement qui, outre l’aspect santé, a et va ébranler le milieu économique entrepreneuriale au retour des vacances d’été.

A souhaiter toutefois que la vie associative châtenoyenne, comme partout ailleurs, puisse reprendre un jour tant elle est un facteur de lien social pour tous les âges et un bon moyen d’expression.

JC Reynaud