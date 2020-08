Mikaël et Audrey se sont unis par les liens du mariage

Le mariage entre Mikaël NOLLE et Audrey TOLLARD a été prononcé ce samedi en mairie de Châtenoy le Royal par Vincent Bergeret Maire de la ville.

Mikaël, Marcel, Jean NOLLE né le 13 Août 1979 à Chalon sur Saône, domicilié à Châtenoy-le-Royal, est le fils de Daniel, Georges NOLLE et Solange, Thérèse, Andrée RENAUD.

Audrey TOLLARD née le 24 Mars 1985 à Saint Rémy, domiciliée à Châtenoy-le-Royal, est la fille de Jacques Claude TOLLARD et Sylvie, Marie, Simone GOUDARD.

Les deux jeunes Châtenoyens, entourés de leurs familles et amis, ont échangé leurs consentements, en présence de leurs témoins Stéphanie NOLLE épouse FERRÉ, Marion TOLLARD, Michel, Sylvain, Sébastien FERRÉ et Stéphane, Daniel NOLLE

Notre site www.info-chalon.com adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux