Musique et expressions prépare sa rentrée.

Malgré la situation due au Covid19, la présidente Nadine Emery et la vice-présidente Renée Grillot maintiennent les inscriptions pour la rentrée de septembre

Le forum des associations de Châtenoy–le-Royal n’ayant pas lieu, les inscriptions se feront le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 18h à la salle Berlioz avec les mesures de protection nécessaires, port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Musique et Expressions compte une quarantaine de membres et envisage, pour compléter les disciplines existantes, d’élargir ses activités vers la danse moderne pour les ados.

Les cours débuteront pour la danse le lundi 14 septembre, le mardi 15 septembre pour la chorale et le mercredi 16 septembre pour la guitare sauf nouvelles dispositions gouvernementales.

C.Cléaux