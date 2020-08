La photo du jour : Le Maire de Châtenoy le Royal grappille dans la vigne !

Vincent Bergeret n’a pas hésité et affronter l’épouvantail chargé de surveiller le jardin pédagogique du Centre Communal d’Action Social Arc en Ciel de la rue Colette à Châtenoy-le-Royal.

En effet lors de la visite de la Commission Nationale « Villes et Villages Fleuris label 4 Fleurs », le jury a pu découvrir cet espace de nature, potager, fruitier et fleurs, qui a produit et embelli largement durant cette saison, grâce aux équipes d’animations du Centre de loisirs et périscolaire.

Une vigne règne en bonne place, normal direz-vous nous sommes en Bourgogne mais en bon président du CCAS, le maire de Châtenoy-le-Royal a tenu a constater la qualité du raisin …. en grappillant quelques grains.

La gourmandise n’est pas forcément un vilain défaut quand on reconnait la valeur des choses !

JC Reynaud