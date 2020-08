U2R Self-défense recommence sa saison au gymnase Prévert

Fort de sa trentaine de membres actuellement, Ultima Ratio Regum, Cercle de formation à la Self Défense (U2R Self Défense) reprend le chemin des entrainements. Rencontre avec le Président Stéphane Couret-Chailloux.

info-chalon.com : Pouvez-vous nous rappeler le contenu de la formation qui est enseignée dans le club U2R ?

Stéphane Couret-Chailloux :« U2R reste et restera un club 100% Self défense (AITO Self défense - Kapap- Bâtons de défense). Nous continuons à coller à la réalité avec des cours dynamiques lesquels seront encadrés par quatre instructeurs diplômés (DIF / DAF / Instructeurs Bâtons et jusqu'à ceinture Noire 3e Dan) qui, malgré la crise sanitaire, restent passionnés et s'appuyant sur leur expérience pro variée (Policier, Infirmier, Professeur). Les cours ont lieu au Gymnase Prévert, au fond de la Cour de la Mairie, rue du Bourg à Châtenoy-le-Royal

A qui s’adresse cette formation Self-Défense ?

Les cours sont ouverts à toutes celles et tous ceux qui souhaitent découvrir cette pratique sportive de défense.

Nous avons des cours mixtes le mercredi et le vendredi de 18h30 a 20h et nous reconduisons les cours féminins le samedi de 11h à 12h30.

Nous faisons les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.

Le Covid a certes mis fin prématurément à la saison mais n'entache aucunement l'élan d'un groupe soudé. Les seuls points négatifs auront été que les instructeurs n'ont pas pu se former encore plus et par l'annulation de certains de nos stages.

Il semblerait qu’il règne un certain état d’esprit au sein du club ?

« Notre motivation reste intacte et de nouveaux projets commencent à germer avec des partenariats de clubs sportifs. Chez nous, on ne vends pas du rêve, on se bouge, se motive, les uns les autres, en respectant toujours la ligne de conduite du club : rester simple efficace et dans la légalité.

Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Karaté et disciplines affiliées, à l'Académie Robert Paturel, à France Formation Bâtons de Défense et a SAMI-Kapap

Loin d'être sectaire sportivement et maritalement, nous sommes toujours ouverts à d'autres disciplines en nous déplaçant sur des stages d'experts en self défense, mais aussi en organisant nous aussi des stages que nous ouvrons à tous et toutes. »

Etes-vous ouverts sur l’extérieur ou en direction d’autres structures ?

« Bien évidemment, comme être disponibles aux heures de cours peut être difficile, nous proposons également nos services aux entreprises et aux clubs sportifs WEBHELP Montceau-les-Mines, le lycée Professionnel Thomas Dumorey et prochainement SYNERGY FIT profitent de notre compétence.

Nous proposons également un volet de formation professionnel destiné aux professionnel de la sécurité (Polices, agents de sécurité, etc..) et avons créé un module de défense destiné au personnel soignant que nous mettrons prochainement à disposition.

Notre trentaine d'adhérents de l'an dernier bénéficieront d'une réduction sur leur licence de cette année en dédommagement des cours annulés par la pandémie

Afin de se faire un avis sur notre club , les cours d'essais sont possibles, à partir de 16 ans et sous réserve d'une bonne moralité

Aucune condition physique, ni expérience n'est nécessaire afin de pratiquer. »

Propos recueillis, pour info-chalon.com, par JC Reynaud

Contact :

Stéphane COURET-CHAILLOUX

Président U2R Self Défense

27 Rue de la Canivole

71880 Chatenoy le Royal

Tel 0622884971

Mail [email protected]

www.u2r-selfdefense.fr