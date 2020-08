Pratiquer le Tai Chi Zen à Châtenoy-le-Royal

˝ La sérénité en mouvement ˝ c’est ce qui anime l’association Tai Chi Zen Châtenoy créée en Janvier 2020.

Une quarantaine d’adhérents, adhérentes et associés, guidés dans une pratique du Tai Chi Chuan style Yang, par Sabine, et ce, de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, se retrouve soit Salle Berlioz, soit à l’étang Chaumont.

Cette discipline d’origine chinoise est un savant mélange de gestes et postures à réaliser en les enchaînant, les gestes doivent être lents et souples pour apporter un bien être. Le Tai-chi-chuan est d'ailleurs une méthode éprouvée pour gérer le stress et retrouver le calme. Il est d'autant plus efficace si les mouvements sont pratiqués en plein air.

La rentrée 2020/2021 se fera à l’étang Chaumont selon les dates suivantes :

- Le lundi 14 septembre 2020 de 10h à 11h30 et le vendredi 18 septembre 2020 de 18h30 à 20h pour les pratiquants et pratiquantes confirmés.

- Le lundi 14 septembre 2020 de 11h15 à 12h30 pour les débutants et débutantes 1ère année

C.Cléaux

Contact

Présidente de l’association : Daina Machécourt

Mail : [email protected]

Tél : 06 70 08 36 96