Une rentrée Châtenoyenne presque ordinaire

Ce mardi 1er septembre 2020, les écoles primaires et maternelles de Châtenoy-le-Royal ont rouvert leurs portes. Ce sont 577 élèves qui ont pris le chemin de l’école.

Bien que les conditions de reprise soient plus contraignantes avec le Covid19, le Maire de la commune Vincent Bergeret, accompagné de Marie-Thérèse Boissot adjointe aux affaires scolaires, ont visité les 3 groupes scolaires pour saluer les enseignants et les élèves de chaque classe. Quelques mots échangés, il n’en fallait pas plus pour rassurer voire détendre ces jeunes élèves.

Ceux qui semblent avoir le plus de difficulté, et c’est bien compréhensible, sont les petits qui rentrent pour la première fois à la maternelle.

«Pas simple avec les enfants après le confinement, ils ont passé beaucoup de temps avec leurs parents» nous confiait la directrice de la maternelle Rostand Laurence Perrot.

Les écoles sont toutes en conformité avec les protocoles et mesures sanitaires mis en place par le gouvernement et le ministère de l’éducation nationale. Les parents ne pouvaient pas accéder à l’intérieur de l’enceinte des écoles. La mairie va apposer des panonceaux rappelant le port du masque obligatoire dans les 50 mètres autour des écoles et collège.

Des effectifs stables

Cette rentrée 2020 compte 18 élèves de plus que 2019. Les effectifs restent relativement stables :

- Rostand avec 67 élèves en maternelle sous la direction de Laurence Perrot et 128 élèves en primaire avec comme directeur Frédéric Laurent.

- Berlioz avec 66 élèves en maternelle et 108 élèves en primaire avec Xavier Houillon comme directeur.

- Cruzille avec 73 élèves en maternelle sous la direction de Amélie Gicquel et 135 élèves en primaire avec comme directeur Alain Ozanon.

Vincent Bergeret Conseiller départemental et Marie-Thérèse Boissot adjointe aux affaires scolaires représentant le Maire ont également visité le collège Louis Aragon. Cette rentrée le collège compte 280 élèves répartis sur 11 classes. Une de plus que l’an dernier. Madame Christina Oliveira, principale du collège, a organisé une rentrée en deux temps. Les 6ème, qui n’ont pu bénéficier comme les autres années d’une visite du collège à la fin de leur scolarité de CM2, ont fait leur rentrée le mardi 1er septembre ; les autres classes reprennent ce mercredi 2 septembre.

Comme pour les autres établissements scolaires les parents sont restés à l’extérieur du collège. Contrairement aux primaires tous les élèves, enseignants et personnels doivent porter un masque. Les autres mesures et protocoles restent en vigueur. Pour toutes les réunions avec les parents d’élèves une seule personne par foyer sera admise.



C.Cléaux