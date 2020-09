Bridge Club de Châtenoy-le-Royal : une reprise à la carte

Le Bridge n’a pas carte blanche pour sa reprise des jeux.

Selon la convention signée avec la mairie sur l’utilisation des salles, le club de Bridge reprend ses tournois dès le 7 septembre 2020.

- Le lundi après-midi à partir de 14h à la salle Berlioz, un maximum de 30 personnes est autorisé dans cette salle.

- Le vendredi après-midi à partir de 14h à la salle d’activité qui peut accueillir 33 personnes.

En moyenne 40 adhérents et adhérentes, sur les 93 que compte le club, avaient l’habitude de se retrouver, aujourd’hui ils devront se répartir sur les deux jours. Pour simplifier l’organisation chacun devra s’inscrire et les personnes seront retenues en fonction de l’ordre d’inscription.

Le mercredi matin à partir de 9h jusqu’à 11h à la salle Berlioz, Michel Ravey , président du Bridge Club, présent pour l’initiation qui est gratuite, pourra donner tous les renseignements souhaitez et prendra les inscriptions.

La mairie met à disposition des adhérents et adhérentes les produits pour désinfecter les locaux. Le club aura ses propres produits pour nettoyer et désinfecter les tables et les cartes à chaque mouvement pendant les tournois. Le masque sera obligatoire et les mesures barrières appliquées.

C.Cléaux