DO MI SOL l’art de vous faire chanter

Après ces quelques mois d’interruption forcée, la chorale Do Mi Sol sous la direction d’Isabelle Laval reprend la clé des chants.

L’ensemble Do Mi Sol est heureux de repartir pour une saison autour du chant avec ses différents ateliers chorale, variété adultes et jeunes (de 6 à 18 ans). Do Mi Sol est un ensemble choral à 4 voix : altos et sopranos pour les femmes ; ténors en mixte ; basses pour les hommes. Il y a également des ateliers Ados et Adultes.

Il y aura deux sessions d’inscription qui se dérouleront à l’espace Sémard, 6 rue Sémard aux Rotondes de Châtenoy-le-Royal :

le vendredi 11 septembre 2020 de 17h à 19h

le samedi matin 12 septembre 2020 de 10h à 12h

Vous pouvez également vous inscrire :

en appelant le 06.51.40.95.94

ou en envoyant un courriel : [email protected]

Le Covid étant toujours bien présent, le port du masque et les gestes barrières restent indispensables.

C.Cléaux