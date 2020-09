Pour cette rentrée 2020 la municipalité reçoit les enseignants à la salle des fêtes

L’exception confirme la règle pour la traditionnelle réception des enseignants et personnel éducatif s’occupant des enfants sur la commune.

Depuis plusieurs années cette réception, organisée par la municipalité de Châtenoy-le-Royal, se faisait salle Rameau, mais dans la situation sanitaire actuelle où le nombre de personnes admises dans les salles est limité, c’est dans la salle des fêtes que l’évènement s’est déroulé.

Marie-Thérèse Boissot Adjointe à la vie scolaire a remercié le corps enseignant et les agents pour le travail accompli et pour le bon déroulement de la rentrée des trois groupes scolaires. Ce fût l’occasion pour elle d’accueillir Madame Roussel et Madame Goux de l’école Rostand, Monsieur Barland de l’école de Cruzille, énonçant au passage quelques chiffres sur les effectifs 2020/2021 : 210 élèves en maternelle, 370 élèves en primaire et 280 élèves répartis sur 11 classes au collège Louis Aragon.

Vincent Bergeret Maire de la ville a surtout souligné les difficultés rencontrées par la situation de pandémie. Pour lui, le Covid perturbe beaucoup de choses dont tout ce qui est évènementiel mais il était important de maintenir les liens de convivialité en prenant toutes les précautions nécessaires. Il a adressé ses remerciements à tout le personnel municipal pour le travail qu’ils ont fait et qu’ils font tout au long de l’année, de même qu’au personnel du CCAS sans oublier Madame la Principale du collège.

Il a également présenté madame Emmanuelle Landré qui a rejoint le CCAS en prévision de l’ouverture de la résidence séniors en 2021.

Pour cette traditionnelle rentrée le Maire était entouré d’élus de la commune. On pouvait aussi noter la présence des policiers municipaux.

C.Cléaux