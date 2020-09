Le Karaté Yoseikan Budo châtenoyen a fait le point d’une saison tronquée

L’Assemblée générale de ce mercredi 24 septembre 2020 a permis de faire un point sur la saison écoulée et d’officialiser la nouvelle avec la reprise des entrainements.

Afin de respecter également les mesures sanitaires et la jauge de la salle du 1er étage, compte-tenu de ces mesures, c’est donc une Assemblée générale restreinte qui s’est tenue sous la présidence de Raphaëlle Jeannet, laquelle bouclait sa première année dans cette fonction.

Pour respecter les statuts c’est donc une assemblée extraordinaire qui s’est tenue à effectif réduit, ce qui ne change en rien l’ordre du jour avec son rapport moral présidentiel, le compte-rendu sportif et financier.

Avec un effectif en légère baisse : 121 licenciés (dont 48 féminines) pour la saison 2019 -2020, au lieu de 144 la saison précédente, le Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy-le-Royal, que nous surnommons gentiment le « YOS », reste le premier club de Bourgogne Franche-Comté avec 55 enfants toutes catégories d’âge ( mini poussins à cadets) ; 3 juniors et 63 seniors. Pour encadrer tout cet effectif le club dispose de 6 entraineurs bénévoles et diplômés.

Seules deux compétitions ont eu lieu au cours de la saison écoulée : une Coupe du monde à Paris à laquelle participait deux compétiteurs agrémentés de bons classements et deux arbitres pour officier. Puis le championnat de Bourgogne qui a permis au club d’obtenir 7 médailles d’Or; 6 médailles d’Argent et une de Bronze pour les 17 sélectionnés locaux sur les 51 participants régionaux.

Comme beaucoup d’associations la pandémie a bouleversé les activités sportives mais aussi les manifestations qui permettent d’apporter quelques subsides à la trésorerie. L’annulation du bal fait partie de ce manque à gagner. La situation financière est cependant très saine malgré cela et unanimement les membres rapporteurs des activités ont tenu à remercier pour son aide active, la Municipalité présente: le maire Vincent Bergeret; son adjointe à la vie associative Pascale Lepers et l’adjoint aux Sports Henri Lombard, venus tous trois assister à cette assemblée générale.

Il a appartenu à Vincent Bergeret d’apporter les conclusions de cette assemblée extra-ordinaire lequel a félicité le « YOS » pour son travail interne, son engagement sur la commune et de faire remarquer « Je tire un coup de chapeau aux équipes dirigeantes des associations qui ont su gérer la situation liée à cette crise sanitaire. Maintenant il faut que le vie reprenne en sachant prendre ses responsabilités en matière sanitaire. Surtout il faut raison garder. nous avons mis en place un protocole, il suffit pour cela que chacun le respecte et nous pourrons reprendre et maintenir cette vie associative nécessaire pour nos habitants mais aussi pour contribuer à conserver ce lien social sur notre commune. »

JC Reynaud