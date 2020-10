Tennis de table : 2ème journée de championnat départemental 2020/2021 Phase 1

Le week-end dernier, l’ASL tennis de table était en déplacement à Domats et Nolay.

Pour cette 2ème journée 3 équipes engagées pour ASL avec la R3 qui s’incline, la D1 qui termine sur un nul et la D3C qui remporte une belle victoire.

Compte rendu de cette 2ème journée championnat communiqué par le président Jacques Brulé

R3 : En déplacement à Domats,

L’équipe 1 s’attendait à un match compliqué et ce fut effectivement le cas. Face à une équipe locale présentant une forte opposition, les Chatenoyens s’inclinent 03/11. Frédéric Gueugneaud 2 victoires, Régis Raval-Chapuis 1 victoire, Théo Chambelland et Anthony Mugnier sont loin d’avoir démérité. Avec 3 belles perdues sur 4, le score aurait pu être moins sévère.

Prochaine journée le 18/10 l’équipe reçoit UPCV 4.

D1 :

Le fait que la fédération ait déplacé la seconde journée départementale a mis le club dans la difficulté puisqu’au moins un des titulaires se trouvait absent. Par chance, le retour de Bastien Ferrando, après 5 ans d’absence, a permis de présenter une équipe complétée par Jacques Brulé en dernier recours. Match nul à l’UPCV 9/9 avec beaucoup de regrets avec les deux doubles perdus dont le second 10/12 à la belle. Daniel Cuche 4 victoires, Bastien Ferrando 4 victoires, Stéphane Thevenot 1 victoire, Jacques Brulé 4 défaites.

Prochaine journée le 17/10 l’équipe reçoit ATT le Breuil 2.

D3C : En déplacement à Nolay,

L’équipe 3 ramène une belle victoire 13/05. Georges Tissier 4 victoires + double associé à Pascal Limonet 3 victoires, Nicolas Jayet 4 victoires + double associé à Corentin Tissier. Par contre excellente ambiance contrairement aux autres équipes du club.

Prochaine journée, l’équipe est exempte.

C.Cléaux