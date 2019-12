Projection de «It Must Be Heaven» jeudi soir au Mégarama Axel

Jeudi soir, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour la projection de «It Must Be Heaven», du réalisateur palestinien, Elia Suleiman, à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. La promesse d'une nouvelle vie se transforme vite en comédie de l'absurde. Plus de détails sur Info Chalon.