Jeudi, au Mégarama Axel, «Le Lac aux oies sauvages», un polar chinois à ne pas rater

Jeudi soir, au Mégarama Axel, dans le cadre du festival Télérama, La Bobine vous propose «Le Lac aux oies sauvages» de Diao Yinan, un polar chinois décoiffant, aussi beau que rythmé. Un magnifique hommage aux œuvres noires occidentales des années 50 chères au réalisateur, à ne surtout pas rater. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi, à 19 heures et 21 heures, au Mégarama Axel, préparez-vous à du grandiose! En effet, dans le cadre du festival Télérama, La Bobine, l'association Chalonnaise des mordus du 7ème art, vous propose «Le Lac aux oies sauvages» de Diao Yinan, réalisateur chinois et auteur de 2 remarquables longs-métrages, «Uniforme» (2003) et «Train de nuit» (2007) avant de se voir décerné l'Ours d’or de la Berlinale pour son magnifique «Black Coal», en 2014, qui lui ouvrit les portes de la notoriété internationale.



Synopsis:Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.



Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan, Wang Qian, Qi Dao et Huang Jue.



Présenté en compétition au Festival de Cannes 2019, ce polar chinois, mêlat du sang, sexe et mort, est, à n'en point douter, de notre avis, un chef-d'œuvre à ne surtout pas rater!



Et n'oubliez pas, la séance est à 3,50 euros avec le Pass Télérama!

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



(Crédits photos : © Memento Films Distribution)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati