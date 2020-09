Ce soir, «Chained/Beloved», le diptyque sentimental de Yaron Shani, au Mégarama Axel

Ce lundi, l'association Chalonnaise des mordus du 7ème art vous attend au Mégarama Axel pour sa première soirée spéciale autour de deux films qui traitent de la crise existentielle traversée par un couple israélien que tout oppose. Un passage à vide décortiqué de main de maître par Yaron Shani. Plus de détails avec Info Chalon.

La Bobine vous donne rendez-vous, dès 18 heures 30, au Mégarama Axel pour sa première soirée spéciale.



Au programme, «Chained» et «Beloved», le diptyque sentimental autour d’un couple en crise de Yaron Shani.



Ce réalisateur israélien s'est fait connaître du public avec le bouleversant «Ajami» (2009), drame sur le quotidien de Juifs et d'Arabes, Musulmans et Chrétiens, évoluant à Jaffa.



Le premier film, «Chained», adopte le point de vue de Rashi (Eran Naim), un flic consciencieux et expérimenté qui se retrouve brutalement mis à pied à la suite d'une enquête interne de la police de Tel-Aviv. Accaparé par ses problèmes, ce dernier réalise que Avigail (Stav Almagor), sa femme, lui échappe de plus en plus. Saura-t-il réagir avant que son monde ne s'effondre?



Avec Shav Patay, Ory Shani et Asher Ayalon.



«Chained» a reçu le Prix du meilleur film et du meilleur acteur au Festival International du Film de Jérusalem 2019 et Prix du meilleur film et du meilleur acteur aux Ophirs* 2019.



Le second film, «Beloved», projeté à 21 heures, est centré sur son épouse, Avigail, une infirmière dévouée et effacée, qui tente de concilier travail, rôle d’épouse et de mère pour sa fille adolescente. Devant la fragilité soudain évidente de son couple, saura-t-elle se reconnecter à elle-même?



Avec Shav Patay, Ory Shani et Leah Tonic.



Une pause gourmande n'étant pas envisageable dans les conditions actuelles, La Bobine vous offrira des boissons individuelles.



À savoir que, depuis le mercredi 23 septembre, Yaron Shani conclut sa trilogie de l'amour avec «Stripped» où il y réunit une adulte et un adolescent, tous deux confrontés à un rapport conflictuel avec le sexe.

Une soirée à ne pas manquer!

* Ces récompenses de cinéma décernées par l'Académie israélienne du film et de la télévision sont l'équivalent des Oscars ou des Césars en Israël. Du nom d'un lieu mythique dans la Bible, connu pour ses fabuleuses richesses. Cette contrée indéterminée de la Mer Rouge (Arabie heureuse ou Corne de l'Afrique?) ou au-delà du Nil est réputée pour abriter les légendaires mines du roi Salomon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati