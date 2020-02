Découvrez les dernières nouveautés du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise !

L'édition 2020 sera pleine de nouveaux défis.

Le Jour J approche à grands pas, vous y serez bientôt. Vous attaquez peut être déjà votre plan de préparation ! Toute notre équipe est en effervescence pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. De nouveaux ravitaillement festifs, de nouvelles animations. Et surtout n'oubliez pas votre déguisement, vous aurez une récompense supplémentaire à l'arrivée !

L'édition 2020 sera pleine de nouveaux défis :

Défi 1 : + de convivialité

Engagé dans le « Challenge de la Convivialité », le marathon fait rêver par son parcours un peu costaud, mais surtout par la qualité des ravitaillements gourmands. Jambon persillé, œuf meurette, bœuf bourguignon, gougères, escargots, pain d’épice et aussi 1er crus, Mercurey, Montagny, Givry, Rully, Maranges… Les occasions de déguster et de se régaler sont plus que fréquentes tout au long du parcours. Cette année, cerise sur le gâteau, défi pour les papilles, nous rajoutons encore de nouveaux ravitaillements festifs !

Défi 2 : + de compétition avec le Challenge du meilleur grimpeur à Barizey

Au premier abord, ce défi gourmand semble une bonne chose pour tenir le coup lors des derniers kilomètres… C’est vrai… jusqu’au 35è kilomètre du marathon, quand les coureurs devront gravir (et en courant s’il vous plait) les 2,4 km de la terrible côte à 4,8 % de Barizey…! Et c’est ici que nous proposons un nouveau défi : « la course dans la course » au départ de la montée de Barizey. C’est LE défi sportif de cette édition : remporter le premier « Challenge du meilleur grimpeur » du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise.

Défi 3 : + de respect de l’environnement

Dans cette édition 2020, un défi peut en cacher un autre… et celui-ci concerne tout le monde : coureurs, bénévoles, partenaires et spectateurs. Ce défi, c’est celui du respect de l’environnement. Pour la première année, une commission environnement propre et écologique a été créée parmi les 600 bénévoles pour offrir aux coureurs et à la côte chalonnaise un marathon parfaitement propre.

Défi 4 : + de femmes à l’honneur

Autre message fort de cette quatrième édition, celui de la marraine de cette édition. Vendredi 3 avril 2020 à 18h30 à Dracy-le-Fort, à l’occasion d’une conférence, Cécile Dalery Saint André et d’autres traileuses et ultratraileuses apporteront leur témoignage sur la pratique du sport au féminin : leurs modes de vie, leurs préparations, leurs expériences ou comment concilier une pratique sportive (de haut niveau) avec une vie professionnelle et familiale. Un défi du quotidien qu’elles auront plaisir à partager. Vous pouvez vous inscrire à la conférence ici.

Les parcours

Le 10km : c’est un parcours facile, essentiellement au milieu des vignes de Givry, qui sera proposé aux coureurs. Le circuit compte moins de 100m de dénivelé positif, avec 80% de chemins viticoles. Il accessible au plus grand nombre. Le départ aura lieu à 10h.

Le semi-marathon : pas de changement pour le parcours, mais le départ aura lieu à 10h15, après le 10km, afin de fluidifier l’arrivée sur site.

Le Marathon : La parcours reste le même qu’en 2019, mais il reste quelques petites bosses si l’on veut découvrir les plus beaux points de vue. Les coureurs pourront aussi profiter d’un petit chassé croisé de 2 kms, permettant de voir les coureurs revenir dans l’autre sens afin d’apporter un peu plus de convivialité. Le départ sera à 9h en 2020.

Le MARA3 : une nouvelle course en équipe de 3 coureurs a vu le jour en 2019. C'est un superbe moyen de courir avec ses amis, sa famille ou son club. Cette nouvelle épreuve peut permettre aux groupes d'amis, de niveaux différents, de courir ensemble.

les P’tits Ceps : Les courses enfants auront lieu également le samedi après-midi entre 14h et 15h00 : pour les enfants de 2009 à 2015.

La randonnée et la marche nordique randonnée : La marche aura lieu le dimanche 5 avril 2020 du Côté de Bouzeron, une appellation de la Côte Chalonnaise. Quatre parcours, de 5 à 20kms, accessibles au plus grand nombre, seront proposés. Imprimer le Flyer Marche nordique

Le marché aux Vins de Givry aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 avril dans la Halle Ronde. Vous pourrez découvrir durant tout le week-end du Marathon les vins de Givry et les viticulteurs.

La pasta party sera encore plus conviviale, et la soirée de clôture devient un banquet bourguignon, assis, servi à table. Ces deux soirées seront animées bien sûr.

Nous organisons une reconnaissance de la boucle nord du Marathon le dimanche 26 janvier prochain à 9h à Rully : inscriptions ici