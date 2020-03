Le Marathon de la Côte Chalonnaise reporté finalement au 27 mars... 2021

Après étude du calendrier national des courses et suite à la décision collégiale de l’Association MVC2, nous vous informons que le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise est reporté le Samedi 27 mars 2021.

L’inscription des coureurs(ses) sera systématiquement transférée sur cette nouvelle date. Un mail va être adressé à tous les inscrits avec toutes les informations !

Nous remercions d’ores et déjà les coureurs et coureuses qui nous ont fait confiance, les 600 bénévoles et partenaires publics et privés qui s’étaient déjà investis sur cette édition et nous vous donnons Rendez-vous en 2021.

D’ici là, nous vous souhaitons une belle saison sportive.

L’Equipe MVC2

Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise