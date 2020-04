Après le virus, place au gel dans les vignes de la côte chalonnaise

Déjà ce mardi, les températures sont descendues au point de provoquer une phase de gel sur la Côte Chalonnaise. L'histoire ne fait que rappeler le printemps 2019 et on recommence.

Ce mercredi matin, les premiières bougies anti-gel ont été allumées sur le secteur de Mercurey. Un spectacle saisissant pour les amoureux de photographie mais un stress pour les producteurs de vins au regard de l'impact du gel sur les premiers bourgeons de vigne. C'est une épreuve de force qui débute pour les vignerons déjà impactés commercialement parlant par les restrictions liées au coronavirus. Alors que les vignes débourrent avec un peu d'avance, les températures négatives de la nuit et du petit matin, et le ciel très clair, mobilisent les moyens des viticulteurs. Au domaine de Laurent et Carine Juillot, les premières bougies de parafine ont donc illuminé le ciel ce mercredi matin. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui du printemps 2019.

L.G