MUNICIPALES - Eric Mermet repart pour un 2e mandat à Crissey

Le maire de Crissey a officialisé sa candidature à un 2e mandat de maire ce jeudi. Les explications d'info-chalon.com.

"Crissey avec Vous", c'est la liste qui sera portée par Eric Mermet et ses 18 colistiers à Crissey. L'officialisation s'est faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse réunissant la presse locale. Avec. une liste "renouvelée à 40 % allant de 25 à 72 ans, on souhaite poursuivre le travail entrepris depuis 2014" souligne le maire sortant, candidat à sa réelection. "Un challenge pour une ville de 2500 habitants qui a connu une forte croissance démographique ces dernières années, une ville à cheval entre l'urbain et le rural". "L'envie est là, celle de terminer les projets et de les voir aboutir. La condition qui était fixée pour ma candidature, c'était celle d'avoir une belle équipe, pour partager notre projet. Les conditions sont réunies".

"Le fil rouge de l'ensemble du programme, c'est une large place à la concertation et à la participation citoyenne. On souhaite amplifier ce qu'on a porté depuis 2014. On est toujours plus fort à 2500 têtes et à 5000 bras".

Côté fiscalité, Eric Mermet rappelle la gestion draconienne qui a été opérée, "alors que nous étions endettés de l'ordre de 1600 euros/hab, nous sommes descendus sous le seuil des 1200 euros/hab, avec un désendettement d'un million d'euros pour la commune, avec une fiscalité maîtrisée de l'ordre de 2% par an. On souhaite rester dans la mesure avec un projet soutenable". Côté projet structurant, après avoir terminé la Maison Médicale "avec 8 professionnels de santé actuellement et un objectif de 11 à 12 dont deux généralistes et un kiné", Eric Mermet affiche le dossier de la restauration scolaire, "un projet déjà lancé administrativement et validé en conseil municipal" avec le déménagement de la restauration "pour un plus grand confort pour les enfants comme pour le personnel".

Plusieurs rendez-vous d'ores et déjà annoncés avec notamment deux rendez-vous "café-citoyen" les samedis 1er février et 7 mars de 10h à 11h30 sur l'esplanade de la mairie, mais aussi un "world café" le samedi 15 février à 10h à la salle des fêtes.

Un renoncement à une vice-présidence au Grand Chalon

Première annonce clairement affichée par Eric Mermet, celle d'annoncer sa volonté à ne pas briguer une vice-présidence au Grand Chalon. Un choix assumé pour celui qui était Vice-Président en charge des transports. "Pour des raisons professionnelles avec des entreprises que je dois gérer" a-t-il précisé, laissant entendre que le poste de conseiller communautaire pour la commune de Crissey n'était pas encore fléché.

