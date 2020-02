Début de la 10ème Edition du Tournoi Féminin du Tennis Club de Crissey ce samedi 22 février

Qui pour succéder à Charlotte Piroche de Saint Rémy gagnante de la finale 2019 face à Alice Raquillet de Crissey

Tout est dans les starting blocks au Tennis Club de Crissey pour le Comité d'Organisation de cette 10ème Edition d'un tournoi exclusivement féminin.

Philippe Vieillard Président du club, Jean-Luc Oudot Directeur du Tournoi et Sébastien Bourgogne Juge-Arbitre, et tout le Comité d'organisation peuvent être heureux du succès rencontré car ce n'est pas moins de 30 joueuses qui se sont inscrites: record de participation cette année.

Le tableau, bien rempli donc, concocté par Sébastien, les verra s'affronter toute la semaine jusqu'à la finale programmée Dimanche 1er Mars à 10h00.

Venez toutes et tous encourager vos joueuses dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et amicale.