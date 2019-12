«Sépia» : un chant de vies. Fauchées ? vendredi au Studio 70

Vendredi, dans le cadre du festival «La vie comme elle bat», les Bibliambules vous proposent la pièce «Sépia: un chant de vies. Fauchées?» au Studio 70. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre du festival «La vie comme elle bat», Les Bibliambules vous donndent rendez-vous vendredi 6 décembre, à 20 heures, au Studio 70, pour la pièce «Sépia: un chant de vies. Fauchées?» de Rémi Checchetto.



Synopsis:Il fut un temps, au siècle dernier, où l’ouvrier, avec l’ouvrier, formaient un ensemble. Ils étaient dans le mouvement de fuir misère, ici, de réaliser, là, la promesse prise à bras-le-sort, de construire nouvelle ère. Soleil écrasant d’avoir été chœur à extraire du cœur de la terre chaleur et lumière : chaque jour, les gestes de descendre dans la terreur tue, nue, et remonter fourbus d’une noirceur chaque jour lavée à l’espoir bu de gagner un peu plus. Ouvriers, êtres entiers, être ensemble : ce filon fut histoire noble, à la sueur des fronts unis, transmise, partagée. Etre rentiers de cet ensemble : vient un temps où l’argent félon déclare et impose à la mine un épuisement autre et à l’usine un rendement ailleurs. Qu’est-ce qui pousse dans un désert industriel? A quoi ressemble un musée des gestes sacrifiés ? De quelle couleur sépia se teinte la mémoire de qui ne veut pas oublier d’où viennent les siens?



Choix des textes: Les Bibliambules

Interprètes : Pascale Dasriaux, Eliane Despasty, Christian Hydray,Jean-Paul Kara-Mitcho et Pierre Littner.

Musique : Jean Louis Douhard, Christian Hydray

Durée : 1 heure environ.

Tarif : 8 euros (Accès PMR possible et réservation jusqu'au décembre 2019).

Contact et réservation: 06.86.21.06.71.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati