Première édition du Salon de l'enfant à Dracy

Ce salon se déroule depuis samedi matin salle polyvalente de Dracy le Fort. Et si l'on de fie au nombreux public qui était présent dès l'ouverture, tout laisse à penser que cette manifestation sera une vraie réussite !



Ce salon est organisé par l'association « Rêve de Grand », qui est née il y a à peine 5 mois, à l'initiative de Nadège Brétigny et Nathalie Zecchino, deux personnes passionnées et dynamiques, qui connaissent bien les problématiques liées l'enfance et qui ont su réunir autour d'elles une trentaine de bénévoles.

Il fait suite à deux ans de réflexion des 2 organisatrices, et a généré pour ces dernières « 9 mois de travail intense, 120 nuits blanches et … 853 post-its. »

Ce salon est le 4ème de ce genre qui est organisé en France et le premier avec une cible d'enfants, qui va de 0 à 18 ans.

L'objectif de l'équipe organisatrice est de faire de ce week-end un moment de communication et de partage autour de la familles, à travers une vingtaine d'ateliers portant sur la créativité, la cuisine, le bien-être, le parcours motricité et sportifs, les jeux, etc...

Des conférences seront aussi organisées sur les thématiques de la parentalité positive, du sommeil, de l'alimentation et de la sensibilisation aux écrans.

Enfin, deux soirées dédiées aux familles seront organisées. Le samedi soir à partir de 19h30 se déroulera une soirée vins et fromages, pour un échange convivial entre intervenants et familles. Et le dimanche soir, tout le monde se retrouvera autour d'une soirée théâtrale interactive pleine d'humour et de détente, qui abordera les questions de parentalité.

Tout ce beau travail a d'ailleurs été salué par les nombreuses personnalités présentes pour l'inauguration, qui s'est déroulée samedi midi, parmi lesquels Olivier Grosjean, Maire de Dracy le Fort, un des premiers partants pour organiser cette opération, et Sébastien Martin, Président du Grand Chalon.

Les élus qui se sont exprimés ont unanimement loué le gros travail qui a été fourni pour organiser cette manifestation, qui d'après Sébastien Martin, « vient compléter utilement le travail engagé par le Grand Chalon, pour qui le domaine de la Petite enfance est prioritaire »

L'inauguration s'est ensuite poursuivie par une démonstration du groupe chalonnais Rock Cheerleaders, qui a interprété plusieurs danses et acrobaties, avant le traditionnel verre de l'amitié.



En pratique :

Animations assurées samedi et dimanche de 10 à 18H30

Deux soirées dédiées aux familles le samedi et le dimanche, à partir de 18h30

Entrée : 9 euros/adulte - 15 euros le passe week-end / gratuit pour les - 16 ans

Buvette et restauration saine en continue sur place

Parking gratuit

Renseignements et inscriptions au 06 50 46 31 17 / 06 77 09 29 52

--

Hervé Delaney