Amazon France va verser une prime à ses employés et affiliés

Plus de 14 000 employés et partenaires français d'Amazon « qui ont été en première ligne de la chaîne logistique au mois de juillet », vont recevoir une prime exceptionnelle de 500 à 1 000 euros, au prorata des heures travaillées, a annoncé le groupe. La prime sera attribuée aux « 8 380 salariés dans les centres de distribution, les centres de tri et les agences de livraison français » ainsi qu'à 2 354 intérimaires et 3 400 livreurs du dernier kilomètre.