C'est l'heure du déconfinement.. pas la peine de jouer aux fanfarons !

Après 54 jours de confinement, nous allons tous retrouver au fil des jours des comportements synonymes des temps anciens. Mais disons-le franchement, ce 11 mai, on ne retrouvera pas le monde d'avant ! En déconfinant progressivement, on ouvre le risque d'une nouvelle multiplication des cas de coronavirus. N'ayez aucun doute là dessus ! Le signal qui est donné, c'est que surtout les services de réanimation ont ralenti leur activité. Déconfiner, c'est dire tout simplement qu'il y a désormais de la place pour vous dans les services spécialisés... ni plus ni moins ! La plupart des pays qui ont déconfiné avant la France, connaissent à ce stade une recrudescence de nombre de cas, si bien qu'en Allemagne, la question du reconfinement est même posée alors qu'en Italie ou en Angleterre, le confinement est prolongé.

Alors oui le pays déconfine, oui un certain nombre d'activités est encore interdit et alors franchement, il y a sans doute d'autres priorités que nos petits conforts personnels. Oui, le masque même s'il n'est pas obligatoire, est fortement recommandé. Oui, nous allons tous avoir des tronches méconnaissables... et là encore ... et alors ! Pensez collectif ! La pire des situations serait celle d'un nouveau confinement, un scénario qui n'a rien d'impossible, sachez-le ! La prudence est de mise, la règle du respect des gestes barrières est indispensable si on veut retrouver un semblant d'humanité. Alors disons-le clairement.. déconfinons mais pas la peine de fanfaronner... Et bon déconfinement à toutes et à tous !

Laurent Guillaumé