Dimanche 2 février à 15h30 au Colisée : ÉLAN CHALON - MEYLAN

Ce dimanche 2 février, au Colisée, l'équipe U18 Elite féminine de l'Élan Chalon reçoit l'équipe de Meylan pour le compte de la 3e journée de la poule A. En embuscade derrière les deux leaders de la poule A, Chenôve et Aix Venelles, les chalonnaises après deux rencontres et un bilan équilibré, 1 victoire et 1 défaite, peuvent accrocher cette équipe de Meylan et monter sur le podium. Venez nombreux les encourager!