ELAN CHALON - Prolongation de Myles Hesson

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la prolongation pour une saison de Myles HESSON.

Arrivé à Dijon pour l’exercice 2015/2016, Myles n’a depuis plus quitté la France : Gravelines en 2016/2017 où il signe sa meilleure saison statistique avec 12,4 points et 5,1 rebonds de moyenne, Nanterre en 2017/2018 où il ne dispute que 5 matchs avant de se blesser, retour à Gravelines pour l’exercice 2018/2019, et donc l’Elan Chalon depuis la saison dernière.

Auteur de 11,5 points et 3,4 rebonds en 22 minutes pour 10,1 d’évaluation, Myles va apporter de la continuité dans notre effectif et une belle complémentarité avec le capitaine Mickaël GELABALE sur le poste 4.

International anglais, Myles a compilé 14 points et 8 rebonds de moyenne en 32’ dans les 2 victoires de son pays lors de la dernière fenêtre internationale face au Monténégro et à l’Allemagne.

Myles HESSON en bref

Né le 5 juin 1990 à Birmingham, en Angleterre

1,98 m – Ailier fort

Parcours

2009-10 : Birmingham Aces (Angleterre D2)

2010-11 : Essex Pirates (Angleterre)

2011-12 : Mersey Tigers (Angleterre)

2012-13 : Ratiopharm Ulm (Allemagne)

2013-14 : LTi Giessen (Allemagne)

2014-15 : Eisbaeren Bremerhaven (Allemagne)

2015-16 : Dijon (Pro A)

2016-17 : Gravelines-Dunkerque (Pro A)

2017-18 : Nanterre (Jeep ÉLITE)

2018-19 : Gravelines-Dunkerque (Jeep ÉLITE)

2019 : Elan Chalon (Jeep ÉLITE)