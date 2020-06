Garett Sim signe à l'Elan Chalon

Communiqué de l'Elan Chalon

Né le 10 juillet 1990 à Portland, Garrett SIM est sorti de l’université d’Oregon en 2012, affichant déjà une adresse remarquable 46% à 3 points, 86% aux lancers francs pour 12,2 points par match.

Il débute sa carrière professionnelle en ProA allemande dont il termine meilleur marqueur à l’issue de sa 2nde saison avec 20,8 points, assortis de 5,7 passes décisives.?C’est tout logiquement que la saison suivante il est repéré par les Merlins de Crailsheim où il confirme qu’il a largement le niveau de la 1ère division puisqu’il termine l’exercice 2014/2015 avec 13,3 points, 2,8 rebonds et 4,7 passes de moyenne.

Il arrive en France en 2015, plus précisément à Boulogne sur Mer qui évolue alors en ProB. Après une saison à 16,8 points et 6,5 passes de moyenne, il rejoint Bourg en Bresse, également en ProB.?Auteur encore une fois d’une saison pleine (13,5 points et 5,8 passes 40,4% à 3 points et 92% aux lancers francs), il contribue grandement à l’accession de son club en ProA.

Fait rare pour un joueur américain, il restera 4 saisons chez nos voisins bressans, la dernière étant malheureusement gâchée par une entorse et une fracture de fatigue. Il ne dispute que 3 matchs, le 1er et les deux derniers de la saison.

Meneur de jeu qui peut également jouer sur le poste 2, Garrett disputera avec l’Elan Chalon sa 6ème saison en LNB. Il apportera à l’équipe son expérience, ses fondamentaux d’école, sa gestuelle de tir parfaite, et son intelligence de jeu.





Réaction de Julien ESPINOSA : « Nous sommes très satisfaits de la signature de Garrett, un joueur que nous connaissons bien en Jeep Elite et qui s’est fait une solide réputation dans notre championnat. Son intensité des deux côtés du terrain et sa technique vont apporter de la qualité au sein de notre effectif. Garrett représente aussi bien une menace à 3 points qu’un créateur pour les autres. Grâce à son caractère de compétiteur, il est capable de changer le cours d’un match dans les moments qui comptent. »

Garrett Sim en bref

Né le 10 juillet 1990 – Portland, Oregon (USA)

1,86 m – Meneur / Arrière

Parcours

2012/13 : Science City Iena (Allemagne)

2013 : Vancouver Volcanoes (IBL) 2013/14 :

Science City Iena (Allemagne)

2014/15 : Crailsheim Merlins (Allemagne)

2015/16 : Boulogne-sur-Mer (Pro B)

2016/20 : JL Bourg (Pro B puis Jeep Elite)

2020 : Elan Chalon

Palmarès

2017 : Champion de France Pro B