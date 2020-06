ELAN CHALON - Teyvon Myers, nouvel arrière pour l'effectif chalonnais

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l’arrière américain Teyvon MYERS (1,88m, 26 ans).

Teyvon MYERS est un arrière américain né à Brooklyn en 1994. Formé à l’université de West Virginia avec qui il a atteint le Top 16 du championnat NCAA en 2017. Il débute sa carrière européenne à Chypre où il commence à montrer une palette de jeu très complète 18,5 points 5,4 rebonds et 4,2 passes de moyenne. Il est sélectionné au All Star Game, son équipe atteint les 1/2 finales de playoffs.

Il rejoint la Suède la saison suivante présentant des statistiques identiques 18,2 points 3,2 rebonds et 3,8 passes et atteignant une nouvelle fois les 1/2 finales de playoffs. Il a affiché une belle progression à 3 points avec 44,1%.

En 2019, il gravit un nouvel échelon en signant à Giessen en Allemagne. Après 20 matchs disputés il cumulait 14,3 points 3,1 rebonds et 3,3 passes à 41,5% à 3 points et finissait une 3ème saison consécutive à plus de 80% aux lancers francs.

Teyvon vient de disputer les playoffs avec Ludwigsburg. Son équipe s’incline lors de la finale du Championnat allemand dimanche contre Alba Berlin.

Gros travailleur, dur au contact et plein d’énergie, il formera un duo arrière spectaculaire avec DJ Cooper.

Réaction de Julien ESPINOSA : « Teyvon représente ce que l'on cherche à construire en terme de combativité et de détermination la saison prochaine. C'est un joueur qui a convaincu tous les observateurs en Allemagne à la fois sur son niveau d'engagement et sur la rigueur qu'il met dans sa préparation individuelle. Je crois qu'il a encore de la marge de progression car il veut apprendre auprès des joueurs plus expérimentés et c'est pour cela que je le trouve très complémentaire avec nos joueurs déjà présents.

J’ai eu l'impression durant mes échanges avec lui qu'il avait une personnalité résolument optimiste et joyeuse. Je crois qu'il va mettre de la vie dans le groupe et qu'il va partager avec le public son énergie communicative.»

Teyvon MYERS en bref

Né le 20 juin 1994 – Brooklyn (USA) 1,88 m – Arrière

Parcours

2017/18 : Enosis Neon Paralimni BC (Chypre) 2018/19 : Jämtland Basket (Suède)

2019/20 : Giessen 46ers (Allemagne)

2020 : MHP Riesen Ludwigsbourg (Allemagne) 2020/21 : Elan Chalon (Jeep ÉLITE)