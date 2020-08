L’Elan Chalon fait signer le pivot Eric Buckner (Monaco)



L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature d’Eric BUCKNER, 30 ans, qui évoluait depuis une saison et demie à Monaco.?Finaliste du Championnat de France en 2019, All Star en 2019 (élu MVP avec ses 28 points), et leader du Championnat de France avant l’arrêt de la saison passée (9,3 points, 4,9 rebonds de moyenne à 60,6% de réussite aux tirs en 20’ en LNB pour une évaluation de 11,7), Eric est aussi un habitué des joutes européennes (10,4 points 5,3 rebonds en 20,6’ à 74,7% de réussite aux tirs en Eurocup pour une évaluation de 12,4 la saison passée).

Pivot de 2,08m, sa taille, son envergure et ses qualités athlétiques complètent idéalement notre secteur intérieur. Avec cette signature, Eric BUCKNER clôture le recrutement de l’Elan Chalon.

Réactions :?Dominique JUILLOT, Président de l’Elan Chalon : « Conscient de l’importance de retrouver le niveau sportif qui était le nôtre il y a peu encore, le club a fait les efforts nécessaires pour offrir non seulement au staff, mais aussi à tous nos supporters, les moyens de nos ambitions. L’Elan montre en cette intersaison qu’il demeure un club attractif pour des joueurs référencés».

Julien ESPINOSA, coach de l’Elan Chalon : « Depuis plusieurs semaines maintenant, nous scrutions le marché et Eric Buckner était en tête de notre liste pour conclure notre recrutement. Nous recherchions prioritairement un joueur qui pouvait nous apporter des qualités techniques dans le jeu intermédiaire, ainsi qu’une plus-value athlétique complémentaire aux qualités de force et de vaillance d’Ousmane.

Eric est un poste 5 intense et efficace dans les finitions près du cercle qui pourra parfaitement combiner avec nos arrières créateurs, DJ et Garrett. Son jeu peut aussi s’exprimer sur le poste 4 si nous souhaitons l'associer avec Ousmane pour donner de la taille à notre secteur intérieur. Eric Buckner sera également un atout supplémentaire dans notre système défensif car il est solide dans les duels et capable de mettre une forte pression sur le porteur de balle lorsque c’est nécessaire. Enfin, grâce à sa mobilité et sa compréhension du jeu il constitue également une dissuasion importante en deuxième rideau. »



Eric BUCKNER en bref

Né le 26 avril 1990

Ehrhardt, Caroline du Sud (USA)

2,08 m – Pivot

Parcours

2012/13 : Usak Sport (Turquie)?2013/14 : Istanbul BB (Turquie)?2014/15 : Usak Sport (Turquie)?2015/16 : Turk Telekomspor (Turquie) 2016 : Henan Shedjian (Chine)?2016/17 : Aris Salonique (Grèce)?2017 : Buyukçekmece Basketball (Turquie) 2017/18 : Istanbul BB (Turquie)

2018 : ASVEL (Jeep Elite) 2018/20 : AS Monaco (Jeep Elite) 2020 : Elan Chalon