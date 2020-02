MUNICIPALES - Ce samedi, la calèche de l'écoute est partie à la rencontre des Chalonnais

Laurent Delrieu et son équipe de Changeons Chalon sont partis à la rencontre des Chalonnais ce samedi... une rencontre quelque peu différente.

Laurent Delrieu nous a habitué à avoir une communication politique quelque peu différente de ses adversaires, et il en a encore apporté la preuve ce samedi. Tout au long de la journée, le candidat de la liste Changeons Chalon a arpenté en calèche le centre-ville de Chalon sur saône. L'occasion d'interpeller les Chalonnais et d'entamer le dialogue. Une manière "d'inscrire Chalon dans une transition écologique par le biais du développement des mobilités douces, de la nécessaire humanisation des espaces urbains, de la nécessité d’apaiser la ville et de retisser du lien social et de notre volonté d’innover au service du bien être des chalonnais".