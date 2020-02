MUNICIPALES - Alain Rousselot-Pailley a déposé sa liste

Candidat aux municipales à Chalon-sur-Saône, Alain Rousselot-Pailley a officiellement déposé sa liste Ensemble Chalon en sous-préfecture, ce mercredi 26 février. Plus de détails avec Info Chalon.

6 listes au moins* s'affronteront bien au 1er tour des municipales le 15 mars à Chalon-sur-Saône. En effet, Alain Rousselot-Pailley a bouclé la sienne (Ensemble Chalon) et l'a déposée officiellement en sous-préfecture, ce mercredi 26 février.



«Nous sommes un jeune mouvement sans réseau, c'est une liste qui ressemble à Chalon et jeune d'où ce travail considérable pour le renouvellement, la diversité et la jeunesse», commente le candidat.



Voici son communiqué de presse :



«Je viens de déposer notre liste Ensemble Chalon à la sous-préfecture.



Dans le cadre des élections municipales, nous assumerons l’étiquette En Marche pour le rassemblement et le dépassement des clivages politiques au service de notre ville. La liste sera présentée samedi matin à la permanence.



Avec une moyenne d’âge de 45 ans représentant l’ensemble des quartiers et des catégories professionnelles, elle sera placée sous le signe du renouvellement, de la jeunesse et de la diversité.



Il est temps de redonner la parole aux chalonnaises et aux chalonnais. D’engager une profonde transformation des méthodes de gouvernance de la ville. De rassembler plutôt que de diviser. De porter un véritable projet fait par et pour les habitants. De s’occuper du centre-ville comme des quartiers. De proposer une nouvelle ambition sociale, écologique et culturelle, pour qu’ensemble, Chalon redevienne une ville d’avance.



Alain Rousselot-Pailley

Tête de liste Ensemble Chalon»



Si certains doutaient encore du bouclage effectif de la liste du candidat investi par La République en Marche. Les voilà rassurés!



Cette liste, «fruit d'une centaine de rencontres depuis le début de l'année», sera présentée samedi 29 février, lors d’une conférence de presse, à 11 heures 30, au local de campagne du candidat, Rue aux Fèvres.



* 7 listes si Franck Diop, candidat du Rassemblement National a également déposé sa liste.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati