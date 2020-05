Le tabac-presse Le Manon à Chalon sur Saône braqué au petit matin

Le préjudice est important.

Selon des informations communiquées à info-chalon.com, deux individus armés et cagoulés ont braqué le tabac/presse Le Manon situé rue des Halles à Chalon sur Saône. Il était guère plus de 6H30 quand les deux individus ont braqué l'établissement. Malgré l'alerte très vite donnée, l'enquête de police est en cours et très peu d'éléments circulent. "Le préjudice est important" selon des sources proches de l'enquête et "personne n'a été blessé dans le braquage".

L.G