Quatre interpellations suite au braquage du tabac-presse Le Manon à Chalon sur Saône

Deux individus armés et cagoulés avaient braqué le tabac-presse chalonnais. Ce sont finalement 4 jeunes Chalonnais qui ont été interpellés au cours des dernières 72h par les policiers chalonnais.

Selon des informations recueillies par info-chalon.com, les interpellations se sont déroulées en deux temps. Deux individus, à l'origine du braquage ont été interpellés avant hier par les enquêteurs chalonnais en dehors de Chalon sur Saône. Des interpellations qui se placent dans un long travail d'investigations des policiers de Chalon sur Saône, à partir de l'exploitation des images de vidéo-surveillance. Deux autres individus ont été interpellés ce jeudi, dans le cadre de co-auteurs et complicité. Une arme de poing a été découverte dans les perquisitions, ainsi qu'une partie du butin du tabac-presse Le Manon. En une semaine, mobilisant une grande partie des enquêteurs du commissariat, en appui avec les policiers de la BAC, l'affaire a été résolue. Les quatre individus sont actuellement entendus par le juge en charge de l'enquête.

Laurent Guillaumé

Notre article précédent.

Selon des informations communiquées à info-chalon.com, deux individus armés et cagoulés ont braqué le tabac/presse Le Manon situé rue des Halles à Chalon sur Saône. Il était guère plus de 6H30 quand les deux individus ont braqué l'établissement. Malgré l'alerte très vite donnée, l'enquête de police est en cours et très peu d'éléments circulent. "Le préjudice est important" selon des sources proches de l'enquête et "personne n'a été blessé dans le braquage".

L.G