Deux hectares ravagés par les flammes aux portes du Creusot

5 autres feux se sont déclarés en Saône-et-Loire. 100 pompiers ont été mobilisés.

100 pompiers mobilisés sur 6 feux

Saint-Aubin en Charolais à 14h44 avec 21 pompiers mobilisés, Digoin à 15h43 avec 24 pompiers mobilisés, Martigny le Comte à 16h39 avec 11 pompiers mobilisés, Iguerande à 17h189 avec 12 pompiers mobilisés, Saint-Symphorien de Marmagne à 17h40 avec 18 pompiers mobilisés et Montmelard, à 18h29, avec 12 pompiers mobilisés… Au total sur l’après-midi et avant 19h45, ce sont donc six feux de végétation, principalement de broussailles, que les sapeurs pompiers de Saône-et-Loire ont à combattre. Avec au total, une centaine de soldats du feu mobilisés.

A.B.