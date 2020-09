Les gendarmes de Saône et Loire interviennent pour un tapage ... et mettent la main sur une culture de cannabis

"Le 24 septembre 2020, en service de proximité sur la commune de Louhans, les militaires de la brigade de proximité ainsi que 2 réservistes se rendent chez un particulier suite à plusieurs plaintes du voisinage pour tapage et suspicion de violences au sein du domicile.

Ils détectent alors une forte odeur de cannabis qui se dégage d'une serre située dans le jardin. Menée dans le cadre de la flagrance, la perquisition a permis la découverte de près de 8kg de produit stupéfiant sous différents conditionnements ainsi que 620 euros en liquide.

Le fils du couple reconnaîtra rapidement être à l'origine de la plantation.

Récidiviste, il est placé en garde à vue et déféré au tribunal

judiciaire de Chalon sur Saône où il sera condamné à 6 mois de prison avec sursis et obligation de soins" précise la gendarmerie de Saône et Loire sur sa page Facebook.

