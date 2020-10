Interpellation par la gendarmerie de deux personnes impliquées dans un trafic d'armes en Saône et Loire

"Suite au recueil d'un renseignement au cours de l'été 2019, les gendarmes de la communauté de Brigades de Tournus appuyés par la Brigade de Recherches de Mâcon ont diligenté une enquête sur un supposé trafic d'armes achetées et revendues sur internet ainsi que sur des brocantes. Les investigations entreprises et poursuivies pendant plusieurs mois ayant permis de confirmer l'existence d'un trafic, une opération judiciaire a été réalisée le 28 septembre 2020 par la compagnie de Mâcon. Elle a conduit à l'interpellation de deux majeurs, originaires du Mâconnais et du secteur de Bourg en Bresse, qui agissaient de concert depuis plusieurs mois. Les perquisitions réalisées ont permis la découverte dans leurs domiciles respectifs d'une trentaine d'armes à feu et munitions, et de nombreuses armes blanches. Placés en garde à vue, ils ont reconnu leur participation aux faits qui leur étaient reprochés. Remis en liberté, les intéressés comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Mâcon le 31/03/2021. Cette opération a permis de mettre un coup d'arrêt à un important trafic d'armes perpétrés sur la région" ont annoncé les gendarmes de Saône et Loire ce jeudi en début d'après-midi sur leur page Facebook.

Photo Gendarmerie de Saône et Loire