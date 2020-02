Le district annule les rencontres de jeunes

En raison des conditions météorologiques actuelles, de l’état des terrains, des arrêtés municipaux reçus le District Saône et Loire de Football décide :

De reporter l’ensemble des rencontres jeunes U13 U13 F U15 U15 F et U18 U18F du 1er février à une date ultérieure,

Les rencontres SENIORS sont maintenues.

Les clubs en cas d’annulation doivent :

- Informer téléphoniquement les clubs et officiels concernés

- Confirmer par mail en joignant le justificatif (arrêté) aux clubs, officiels concernés et le district ( [email protected] ) en mettant en copie la C.D.A. ( [email protected] )