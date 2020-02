Le "kiné" des équipes nationales U17 à U23 du Qatar en soutien auprès des seniors féminines de Mellecey-Mercurey

Le retour en images sur info-chalon.com

Vendredi soir, le président Daniel Carvalho a pu assister à un entrainement un peu particulier pour son groupe féminin. En effet sur son invitation, Olivier Materne, kinésithérapeute pour les équipes nationales U17 à U23 du Qatar, est venu diriger une séance d'étirement et de prévention des blessures aux seniors féminines de Mellecey-Mercurey.

C'est loin des chaleurs de Doha, la capitale du Qatar mais plus près de celle de Bruxelles sa terre natale qu'Olivier a pu prodiguer ses bons conseils à un groupe ravi de leur nouvel intervenant.

En effet Olivier et son staff technique préparent la coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar avec pour mission de former des jeunes Qatari depuis plus de 10 ans et qui feront l'ossature de la future équipe nationale du Qatar.

Après une petite séance photo avec les filles, Olivier nous avouera ne pas avoir eu ses chaussures aussi sales que vendredi depuis plus de 20 ans. Les terrains d'entrainements de Mellecey Mercurey étant plus fait de terre à vignes que des terres artificielles des grands stades internationaux.