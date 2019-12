La collaboration gourmande de Philippe et Aurélien pour régaler vos papilles !

Philippe (Robe Grenat) et Aurélien (Maison Bry) ont partagé leur expérience et savoir-faire afin de vous proposer des associations inédites de chocolats et de vins d'exception !



Une sélection surprenante à découvrir dans leurs boutiques respectives et ainsi trouver le cadeau idéal et original de ces fêtes de fin d'année !!

CLIQUEZ LÀ pour en savoir plus sur leur boutique respective.

MAISON BRY, 18 rue de l’hôtel de ville à Givry (03 85 44 31 44)

ROBE GRENAT, 2 place de l’Eglise à Givry (03 85 44 38 44)

CJ