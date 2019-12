Une Bûche de Noël pour « Tous », à la saveur d’avenir édulcoré pour les enfants malades

Une Gourmandise accrochée au fil d’espoir des enfants malades, c’est à Givry le 15 Décembre 2019 !

L’association « Le Rêve de Marie DREAM » vous réserve une surprise de taille au Marché de Noël organisé par l’union des Commerçants à la salle des fêtes.

Laissez l’empreinte de vos papilles dans cette friandise « Édition Limitée » de 5 mètres de long à consommer sans modération.



Ce sont les élèves de seconde année pâtisserie du CIFA de Mercurey qui ont « bûché » pour vous en ajoutant une pincée de leur savoir-faire, quelques gouttes de générosité saupoudrées d’amour, un nuage de conviction et un zeste d’espoir pour cette belle cause.



Chacun pourra déguster une part, deux parts sur place ou à emporter dans des petits emballages gâteaux à votre disposition.

Pour les plus gourmands ou ceux qui souhaiteraient une partie de bûche entière à partager en famille, munissez-vous d’un plat adéquat et l’Association exaucera votre souhait.



Françoise Sniezek-Czaplicki