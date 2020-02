Du changement dans la continuité pour la 24ème Assemblée générale du moto club Henri IV 

Une cinquantaine de membres a répondu à l'invitation du Président, Denis Joly, pour faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'avenir de l'association.

L'association, qui rentre dans sa 25ème année d'existence, est en parfaite santé. En 2019, elle a proposé à ses 88 membres une dizaine de sorties « tourisme », une dizaine de sorties « cyclomoteur », et quelques sorties « enduro », ainsi qu'un voyage en Franche-Comté. Sans oublier bien sûr la traditionnelle ballade des « Pires Noël », et ses 130 participants ! Par ailleurs, les finances sont saines et les résultats sportifs satisfaisants.

Le programme de 2020 devrait être de la même veine, le voyage annuel étant prévu cette fois-ci en Normandie.

Cette nouvelle année verra en revanche du changement dans les dirigeants, puisque tous les postes, à l'exception de celui du Président, seront renouvelés. Denis Joly, attaquera ainsi sa 25ème et dernière année de présidence, et profitera de 2020 pour passer progressivement le relais à Philibert Gonot, qui devrait reprendre le flambeau début 2021.

Un Comité Directeur, dont l'effectif a été renforcé en 2020, épaulera l'équipe dirigeante, composée comme suit:

Président : Denis Joly

Vice-Président et Responsable logistique : Philibert Gonot

Trésorière : Nadine Moingeon

Secrétaire : Jacqueline Vouriot

Pour tout renseignement sur l'association : [email protected]